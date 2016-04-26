حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
>الأوقات الصعبة فى مجال العمل قد ولت تعاملت بنجاح مع كل العقبات التى قابلتك يمكنك أن تسترخى قليلًا وتبدأ فى وضع خطة واضحة لأهدافك فى المرحلة القادمة حتى تحقق النجاحات المنشودة.
على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية أخذ وعطاء اذا لم تحصل من الشريك على الاهتمام والحب فلا داعى للبقاء فى علاقة تستنزفك ولا تجعلك تشعر بالسعادة استمع لصوت عقلك وسوف يرشدك للطريق الصحيح.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>قد تعانى من مشكلة صحية مفاجئة فى الجهاز الهضمى عليك الحذر هذه الأيام بشكل كبير فيما تتناوله من طعام حاول أن تتناول الأطعمة الصحية على قدر الامكان وابتعد تمامًا عن الوجبات المقلية.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>روح التفاؤل تسيطر عليك برغم كل الضغوطات التى تحاوطك حاول أن تحافظ على هذه الروح وتستغلها فى الوصول إلى أهدافك. تحقق مكاسب كبيرة فى مجال العمل وتحصد ثمار مجهودك فى الفترة السابقة.