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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016
برج الميزان على الصعيد المهنى:
>وضعك المهنى يسير بشكل جيد منذ فترة كبيرة، لكن نتيجة المجهود الكبير الذى بذلته طيلة الفترة الماضية فى عملك أصابك بعض الإرهاق، حاول أن تطلب إجازة من مديريك فى العمل كى ترتاح قليلا، فربما تأتيك ترقية الفترة القادمة وتحتاج إلى شحن طاقتك من جديد.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
>صحتك غير جيدة هذه الفترة، فمعدتك قد أصابها بعض الآلام التى جعلتك غير قادرًا على تناول أى طعام، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب بتناول الطعام المسلوق والمشوى فقط، تناول الشاى الأخضر بشكل دورى قد يجعل صحتك فى تحسن مستمر، حاول أن تحافظ على صحتك بشكل أكبر.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>حب جديد سوف يأتى إليك قريبًا بعد مصارحة أحد أصدقاؤك بحبه لك، من الأفضل أن تفتح قلبك لدخول علاقات جديدة فى حياتك، فلا يمكن أن تعيش مع نفسك لفترة أكثر من ذلك، وضعك لمبادئ كثيرة منذ البداية قبل بدأ أى علاقة عاطفية سيسهل عليك الكثير من الأمور مع شريكك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>لا داعى للقلق على المستقبل طوال الوقت، فالعيش فى طمأنينة سوف يجعلك فى سلام نفسى كبير بينك وبين نفسك، إذا كنت من محبى الأماكن السياحية فيمكنكِ قضاء يومين فى الأماكن الأثرية القديمة فربما يحسن هذا من نفسيتك بشكل ملحوظ.

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مصر 365

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