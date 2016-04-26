أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/4/26

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/4/26 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 2016/4/26

لبرج الجدى :


>

حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:


>مزيد من الاخبار الجيدة التى ستدق على أبواب هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن العمل، فكل ما تمنوه وحلموا به سيتحقق خلال هذه الأيام القليلة لوالحظ سيبتسم لك وستنول بعض المناصب العملاقة فى عملك.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون من اهم العوامل التى تساعده على تخطى مشاكله، وسيكون إلى جانبه فى حصد نجاحه وتحقيق أحلامه لذلك يجب أن يحافظوا عليه ويشعروا انه الفرصة الأخيرة لتغيير مجرى حياتهم

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:


>الالتزام بتعليمات الطبيب هو الحل الأمثل للتخلص من المشاكل الصحية التى قد يتعرضون لها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :


>مزيد من الاخبار الجيدة التى ستدق على أبواب هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن العمل، فكل ما تمنوه وحلموا به سيتحقق خلال هذه الأيام القليلة لوالحظ سيبتسم لك وستنول بعض المناصب العملاقة فى عملك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى