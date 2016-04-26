حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>لا تهتم بالأحقاد فى العمل هناك الكثير من الناس من يحملون لك مشاعر ليست صادقة ويظهرون على أنهم اصدقائك. حاول أن تلتزم الهدوء وتسيطر على أعصابك فى حال حدوث أى مشاكل مفاجئة. على الصعيد العاطفى:

>يجب أن تحسن الاختيار ولا تنجرف فى علاقات غير مناسبة لك حكم صوت عقلك هذه الأيام قبل أن تتخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقة الحالية وقد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل. برج الثور على الصعيد الصحي:

>تحتاج بشكل كبير إلى الاسترخاء فأنت تعانى من التوتر الشديد والذى سوف يؤثر بالسلب على صحتك وقد تعانى من مشاكل بالقولون أو الجهاز الهضمى. من الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية التى تساعدك على الهدوء. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>مشكلة كبيرة تقف عائق أمامك منذ فترة وتحاول الوصول إلى حلول لها دون جدوى عليك أن تفكر بهدوء وحكمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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