أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/4/2016 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>لا تهتم بالأحقاد فى العمل هناك الكثير من الناس من يحملون لك مشاعر ليست صادقة ويظهرون على أنهم اصدقائك. حاول أن تلتزم الهدوء وتسيطر على أعصابك فى حال حدوث أى مشاكل مفاجئة.

على الصعيد العاطفى:


>يجب أن تحسن الاختيار ولا تنجرف فى علاقات غير مناسبة لك حكم صوت عقلك هذه الأيام قبل أن تتخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقة الحالية وقد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج بشكل كبير إلى الاسترخاء فأنت تعانى من التوتر الشديد والذى سوف يؤثر بالسلب على صحتك وقد تعانى من مشاكل بالقولون أو الجهاز الهضمى. من الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية التى تساعدك على الهدوء.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>مشكلة كبيرة تقف عائق أمامك منذ فترة وتحاول الوصول إلى حلول لها دون جدوى عليك أن تفكر بهدوء وحكمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى