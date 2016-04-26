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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26/4/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تحتاج للاستفادة من مهاراتك الخاصة فى التواصل والتفاوض فى عملك اليوم، ويجب أن تحرص على ألا تشكو بصوتِ عال أو تتحدث مع أحد فى العمل عن مشاكلك، ستحتاج للاستعانة بمهاراتك الدبلوماسية واللباقة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل مما يدفع حياتك المهنية إلى حد كبير.

على الصعيد العاطفي:
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تتمتع بطاقة اجتماعية عالية هذه الأيام حتى أنك قد تجد نفسك قادرًا على التوفيق بين علاقاتك بالناس جنبًا إلى جنب مع شريك حياتك وتفعل شيئًا حيال الملل الذى يتسرب إلى علاقتك الشخصية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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أنت فى صحة جيدة ولكن عليك أن تكون حذرًا من الطقس المتغير، خاصة إذا كنت ممن يعانون مشاكل مع الجيوب الأنفية أو أى مرض مشابه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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لديك الكثير من الالتزامات المتنوعة على جميع الجبهات اليوم، كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك.

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مصر 365

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