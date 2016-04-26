حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:>تكتشف اليوم أنك تستمتع بقوة خارقة وقدرة فذة على الانتهاء من كافة المهام التى تكلف بها بسرعة وإتقان وتنجح فى تحفيز فريقك على الإنجاز وتشجيعه على العمل وحتى حين يحاول زملائك فى العمل تجنب المسؤوليات لا تغضب وتتولاها بصدر رحب.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم مثالى لتنقية الأجواء العاطفية وانهاء كل القضايا العالقة وبدء حياة جديدة ومن المتوقع أن تتمتع ببعض الرومانسية اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>مستويات الطاقة منخفضة لديك وتضعف لديك القدرة على التحمل، وهذا غير مستغرب على الإطلاق بالنظر إلى الضغوط التى مارستها مؤخرًا على صحتك، احصل على بعض التدليل فجسدك يستحقه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم ستخطف أنظار الجميع ورغم ذلك تحافظ بذكاء على التعامل بطبيعتك الفطرية التى يفتقر لها آخرون ولهذا السبب فإن الكثيرين سيشعرون بغيرة غير مسبوقة تجاهك.