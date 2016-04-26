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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

على الصعيد المهنى:
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وضعك المهنى الآن فى خطر بشكل كبير، مارست بعض الأفعال غير جيدة طوال الفترة الماضية فى عملك، ما جعلك منبوذًا من كافة الأطراف فى عملك، لذلك حاول أن تُنقذ نفسك الفترة القادمة من بعض الأفعال السيئة التى كنت تفعلها، إذا كنت قادرًا على تطوير نفسك فى عملك من الأفضل أن تبدأ الآن.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
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صحتك الآن جيدة لكن بعض الأمراض التى لحقت بالمقربون منك الفترة الماضية جعلتك تدخل فى نوبات اكتئاب، حاول أن تأخذ بعض الوقت للراحة هذه الفترة كى تفكر جيدًا ما الذى ينبغى عليك فعله، تناول بعض الأطعمة الصحية سيجعلك أفضل الفترة القادمة كما أنه سيمحى الكسل الذى أصابك طوال الفترة الماضية.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
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تشعر بفراغ عاطفى منذ فترة كبيرة جعلتك تشعر بالوحدة كثيرًا، لا تفكر طوال الوقت بحالتك العاطفية فربما يؤثر هذا التفكير على حياتك بشكل سلبى، اترك الأمور تسير كما هى ولا تحاول أن تستعجل على بعض الأمور، الوقت الآن مناسب كى تفتح قلبك أمام من يريد التقرب منك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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لا تحاول البحث عن أشياء غير موجودة فى حياتك فهذا الأمر قد يسبب لك الضيق لاحقًا، تعاملك دائمًا بصفات متناقضة مع من حولك جعل الجميع يظن أنك مجنون، حاول أن تضع بعض المبادئ والصفات التى من الأفضل أن تسير بها طوال الفترة القادمة.

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مصر 365

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