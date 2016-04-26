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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بكل اليوم، ولمحاولة تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات الخاصة بك تستطيع البدء فى البحث عن وظيفة ثانية لرفع مستوى الدخل الخاص بك ومن المحتمل أن تعثر على فرصة جيدة للغاية اليوم، وستكون ناجحًا فى تدبير نفقاتك بشكل قوي.

على الصعيد العاطفي:
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نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى فى حين أن شريك حياتك قد تجد أنه من الصعب قليلاً التكيف مع هذه الظروف المتغيرة ورغم ذلك سيكون داعمًا جدًا لك، وخلال هذا الوقت علاقتك العاطفية هى أعظم أولوياتك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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هذا هو الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية المكثفة، وستشعر بالعافية والطاقة تتدفق وسينعكس ذلك إيجابًا على مشاعرك بشكل واضح ويمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة العاطفية أو العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تشعر بأنك ممتلئ بالطاقة وأمامك مستقبل مشرك، الأشياء التى بدت قاتمة فى الأيام القليلة الماضية ستراها أكثر إشراقًا هذه الأيام وتمتلئ بالقوة والحيوية التى تساعدك على التعامل مع الوضع.

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مصر 365

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