برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:
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تشعر بمشاكل كثيرة فى عملك جعلتك لا ترغب فى الذهاب إلى العمل مرة أخرى، كنت قد تعرضت للظلم من مديريك فى العمل ما جعلك تشعر بالقلق والإحباط، حاول أن تؤدى عملك فى هدوء دون أى مشاكل فربما تتحسن الأمور الفترة القادمة وتُمحى كل المشاكل.
برج الدلو على الصعيد الصحى:
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اعتنِ بصحتك هذه الأيام، فبعض المشاكل التنفسية قد لحقت بك الفترة الماضية ما جعلت صحتك تزداد سوءً، ينبغى أن تذهب إلى الطبيب فورًا كى تُعالج من هذه المشاكل الصحية فربما تؤثر سلبًا عليك الفترة القادمة، القليل من ممارسة الرياضات الخفيفة سيساهم بشكل كبير فى تحسن صحتك.
برج الدلو على الصعيد العاطفى:
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تشعر بالرغبة فى العودة إلى حب قديم، كنت قد أنهيت هذه العلاقة منذ أعوام قليلة مضت، ربما تكون هذه الفرصة من الفرص الجيدة القليلة بشأن حالتك العاطفية، حاول أن تُفكر جيدًا فالعودة إلى حب قديم قد يجعل حالتك النفسية أكثر راحة، كما أن شريكك القديم يُخفى بداخله حب كبير لك، فكر جيدًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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ستقبل على مشروع زواج الفترة القادمة، حاول أن تدخر بعض الأموال معك فستحتاجها قريبًا جدًا، كنت قد تشاجرت مع عدد من أصدقائك بشأن بعض الأمور الذين أصروا أن يتناقشوا حولها، احترس ولا تسير خلف كل ما تسمعه فربما ما تسمعه يكون خاطئًا بشأن بعض الأشخاص.
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شبكةعيونالإخبارية
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