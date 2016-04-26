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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26/4/2016
على الصعيد المهني:
>أنت من الشخصيات الكتومة التى من الصعب أن تأتمن أى شخص على أسرارها خاصة إن كانت تتعلق بأفكارك المهنية، ولذلك تواجه كثير من المشكلات مع عدد من الشخصيات التى تنتظر منك أن تعاملها بنوع من الثقة، و إعطائها الأمان فى البوح بأسرارك وخططك العملية المقبلة، حاول ان تستوعب طبيعة كل شخص وتتعامل معه وفقاً لها.

على الصعيد العاطفى:
>المفاجآت هى العنصر الأهم فى تكوين شخصية مولود العقرب، لذلك تعتمد عليها كنوع من التعبير عن مشاعرك تجاه شريك حياتك، وتحتاج إلى إقناعه أن هذه الطريقة أحد أساليبك الشخصية المميزة للتعبير عن حبك له، والتأقلم على طبيعة عدد من الشخصيات يسهل عليك التعامل مع شريك حياتك، و إيجاد اهتمامات مشتركة بينكم تفيد العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
>الإفراط فى تناول السكريات يزيد من شعورك الدائم بالجوع، ولذلك تلحظ زيادة وزنك فى الفترة الأخرة، بسبب تناول السكريات والنوم بعد الأكل مباشرة، حاول أن توازن بين أنواع الطعام التى تتناولها حتى لا تجد نفسك فى صراع مع السمنة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مستقرة فى حياته فعلى الصعيد المهنى يظل محتفظاً بأسرار ريادته و يصل إلى قمة نضجه المهنى، أما النواحى العاطفية فيحاول تقديم المفاجئات السارة لشريك حياته التى تفيده كثيراً فى تغيير شكل العلاقة.

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مصر 365

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