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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26/4/2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26/4/2016
على الصعيد المهني:
>تحتاج إلى مزيد من الطاقة لتنفيذ الأفكار التى اقترحتها منذ فترة طويلة ولاقت إعجاب الزملاء، أنت من الشخصيات التى تفضل أن تضع تركيزها فى شىء موحد بعيداً عن التشتيت الفكرى الذى يرهق الذهن ويحول دون اكتمال الأداء المهنى، لذلك حاول أن تتمسك بمبادئك ولا تتنازل عنها تحت اى ظرف من الظروف، وتعامل وفقاً لقدراتك ولا تنظر لمن حولك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>تفضل دائماً الابتعاد عن الأشخاص المقربين فى حياتك بعد التأكد من عدم استطاعتك أن تحكى لهم ما تخفيه من ضغوط، ومشاعر حزينة المصارحة مع نفس من أهم أسباب الراحة النفسية والقدرة على تخطى كثير من المشكلات العاطفية والاجتماعية، أنت من الشخصيات التى تتميز بطيبة القلب وتهدأ بسرعة لذلك حاول ألا تجعل المشكلات تطغى على هذه الصفات.

برج السرطان على الصعيد الصحى:
>تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية التى فقدت منها جزءاً كبيراً بعد الإقلاع عن ممارسة الرياضة و تواجد مشاعر الكسل المسيطرة عليك منذ فترة، التخفيف من الوجبات الدسمة والحرص على ممارسة الرياضات البسيطة مثل المشى لمدة ساعة يومياً سيساعدك على استعادة جزء كبير منها.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته تتطلب منه التمسك بأفكاره ومبادئه وعدم الاستماع إلى آراء المحيطين به وانطباعاتهم عنه، والتركيز فى كيفية تنفيذ أفكاره حتى تكون عامل دعم قوى له فى تحقيق أهدافه المهنية.

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مصر 365

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