حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26 أبريل 2016

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26/4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 2016/4/26

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26/4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 26/4/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26/4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 26\4\2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26/4/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>أنت فى حاجة ماسة لوضع جدول زمنى لتنفيذ المهام المطلوبة منك فلديك الكثير من العمل المؤجل الذى قد يسبب لك مشكلة كبيرة فى الفترة القادمة. من الممكن أن تستعين ببعض الأصدقاء وسوف يقدمون لك الكثير من المساعدة.>مشاكل مفاجئة وغير متوقعة مع بعض الأصدقاء الذى تحمل لهم الكثير من مشاعر الحب عليك أن تتحلى بالصبر والحكمة فى التعامل معها حتى لا تتطور الأمور بشكل قد لا تستطيع السيطرة عليه.>صحتك جيده هذه الأيام بعض التمارين الرياضية البسيطة سوف تغير لك حياتك وتشعرك بالكثير من الطاقة الايجابية. للمدخنين حاول التقليل هذه الايام قدر الامكان فقد تعانى من مشاكل فى التنفس تستلزم الذهاب للطبيب.>يجب أن تتحلى بروح المجازفة وتجرب أشياء جديدة لم تعهدها من قبل لا تستسلم لروتين الحياة الممل أنتَ فى حاجة كبيرة إلى بعض التغيير>الأوقات الصعبة فى مجال العمل قد ولت تعاملت بنجاح مع كل العقبات التى قابلتك يمكنك أن تسترخى قليلًا وتبدأ فى وضع خطة واضحة لأهدافك فى المرحلة القادمة حتى تحقق النجاحات المنشودة.>الحياة العاطفية أخذ وعطاء اذا لم تحصل من الشريك على الاهتمام والحب فلا داعى للبقاء فى علاقة تستنزفك ولا تجعلك تشعر بالسعادة استمع لصوت عقلك وسوف يرشدك للطريق الصحيح.>قد تعانى من مشكلة صحية مفاجئة فى الجهاز الهضمى عليك الحذر هذه الأيام بشكل كبير فيما تتناوله من طعام حاول أن تتناول الأطعمة الصحية على قدر الامكان وابتعد تمامًا عن الوجبات المقلية.>روح التفاؤل تسيطر عليك برغم كل الضغوطات التى تحاوطك حاول أن تحافظ على هذه الروح وتستغلها فى الوصول إلى أهدافك. تحقق مكاسب كبيرة فى مجال العمل وتحصد ثمار مجهودك فى الفترة السابقة.>مزيد من الاخبار الجيدة التى ستدق على أبواب هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن العمل، فكل ما تمنوه وحلموا به سيتحقق خلال هذه الأيام القليلة لوالحظ سيبتسم لك وستنول بعض المناصب العملاقة فى عملك.>الحب سيكون من اهم العوامل التى تساعده على تخطى مشاكله، وسيكون إلى جانبه فى حصد نجاحه وتحقيق أحلامه لذلك يجب أن يحافظوا عليه ويشعروا انه الفرصة الأخيرة لتغيير مجرى حياتهم>الالتزام بتعليمات الطبيب هو الحل الأمثل للتخلص من المشاكل الصحية التى قد يتعرضون لها.>مزيد من الاخبار الجيدة التى ستدق على أبواب هذا البرج فلا داعى للقلق بشأن العمل، فكل ما تمنوه وحلموا به سيتحقق خلال هذه الأيام القليلة لوالحظ سيبتسم لك وستنول بعض المناصب العملاقة فى عملك.>لا تهتم بالأحقاد فى العمل هناك الكثير من الناس من يحملون لك مشاعر ليست صادقة ويظهرون على أنهم اصدقائك. حاول أن تلتزم الهدوء وتسيطر على أعصابك فى حال حدوث أى مشاكل مفاجئة>يجب أن تحسن الاختيار ولا تنجرف فى علاقات غير مناسبة لك حكم صوت عقلك هذه الأيام قبل أن تتخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقة الحالية وقد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.>تحتاج بشكل كبير إلى الاسترخاء فأنت تعانى من التوتر الشديد والذى سوف يؤثر بالسلب على صحتك وقد تعانى من مشاكل بالقولون أو الجهاز الهضمى. من الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية التى تساعدك على الهدوء.>مشكلة كبيرة تقف عائق أمامك منذ فترة وتحاول الوصول إلى حلول لها دون جدوى عليك أن تفكر بهدوء وحكمة وتضع خطة واضحة للأيام القادمة.>وضعك المهنى يسير بشكل جيد منذ فترة كبيرة، لكن نتيجة المجهود الكبير الذى بذلته طيلة الفترة الماضية فى عملك أصابك بعض الإرهاق، حاول أن تطلب إجازة من مديريك فى العمل كى ترتاح قليلا، فربما تأتيك ترقية الفترة القادمة وتحتاج إلى شحن طاقتك من جديد.>صحتك غير جيدة هذه الفترة، فمعدتك قد أصابها بعض الآلام التى جعلتك غير قادرًا على تناول أى طعام، حاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب بتناول الطعام المسلوق والمشوى فقط، تناول الشاى الأخضر بشكل دورى قد يجعل صحتك فى تحسن مستمر، حاول أن تحافظ على صحتك بشكل أكبر.>حب جديد سوف يأتى إليك قريبًا بعد مصارحة أحد أصدقاؤك بحبه لك، من الأفضل أن تفتح قلبك لدخول علاقات جديدة فى حياتك، فلا يمكن أن تعيش مع نفسك لفترة أكثر من ذلك، وضعك لمبادئ كثيرة منذ البداية قبل بدأ أى علاقة عاطفية سيسهل عليك الكثير من الأمور مع شريكك.>لا داعى للقلق على المستقبل طوال الوقت، فالعيش فى طمأنينة سوف يجعلك فى سلام نفسى كبير بينك وبين نفسك، إذا كنت من محبى الأماكن السياحية فيمكنكِ قضاء يومين فى الأماكن الأثرية القديمة فربما يحسن هذا من نفسيتك بشكل ملحوظ.>تكتشف اليوم أنك تستمتع بقوة خارقة وقدرة فذة على الانتهاء من كافة المهام التى تكلف بها بسرعة وإتقان وتنجح فى تحفيز فريقك على الإنجاز وتشجيعه على العمل وحتى حين يحاول زملائك فى العمل تجنب المسؤوليات لا تغضب وتتولاها بصدر رحب.>اليوم مثالى لتنقية الأجواء العاطفية وانهاء كل القضايا العالقة وبدء حياة جديدة ومن المتوقع أن تتمتع ببعض الرومانسية اليوم.>مستويات الطاقة منخفضة لديك وتضعف لديك القدرة على التحمل، وهذا غير مستغرب على الإطلاق بالنظر إلى الضغوط التى مارستها مؤخرًا على صحتك، احصل على بعض التدليل فجسدك يستحقه.>اليوم ستخطف أنظار الجميع ورغم ذلك تحافظ بذكاء على التعامل بطبيعتك الفطرية التى يفتقر لها آخرون ولهذا السبب فإن الكثيرين سيشعرون بغيرة غير مسبوقة تجاهك.>أنت من الشخصيات الكتومة التى من الصعب أن تأتمن أى شخص على أسرارها خاصة إن كانت تتعلق بأفكارك المهنية، ولذلك تواجه كثير من المشكلات مع عدد من الشخصيات التى تنتظر منك أن تعاملها بنوع من الثقة، و إعطائها الأمان فى البوح بأسرارك وخططك العملية المقبلة، حاول ان تستوعب طبيعة كل شخص وتتعامل معه وفقاً لها.>المفاجئات هى العنصر الأهم فى تكوين شخصية مولود العقرب، لذلك تعتمد عليها كنوع من التعبير عن مشاعرك تجاه شريك حياتك، وتحتاج إلى إقناعه أن هذه الطريقة أحد أساليبك الشخصية المميزة للتعبير عن حبك له، والتأقلم على طبيعة عدد من الشخصيات يسهل عليك التعامل مع شريك حياتك، و إيجاد اهتمامات مشتركة بينكم تفيد العلاقة.>الإفراط فى تناول السكريات يزيد من شعورك الدائم بالجوع، ولذلك تلحظ زيادة وزنك فى الفترة الأخرة، بسبب تناول السكريات والنوم بعد الأكل مباشرة، حاول أن توازن بين أنواع الطعام التى تتناولها حتى لا تجد نفسك فى صراع مع السمنة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة مستقرة فى حياته فعلى الصعيد المهنى يظل محتفظاً بأسرار ريادته و يصل إلى قمة نضجه المهنى، أما النواحى العاطفية فيحاول تقديم المفاجئات السارة لشريك حياته التى تفيده كثيراً فى تغيير شكل العلاقة.>تحتاج إلى مزيد من الطاقة لتنفيذ الأفكار التى اقترحتها منذ فترة طويلة ولاقت إعجاب الزملاء، أنت من الشخصيات التى تفضل أن تضع تركيزها فى شىء موحد بعيداً عن التشتيت الفكرى الذى يرهق الذهن ويحول دون اكتمال الأداء المهنى، لذلك حاول أن تتمسك بمبادئك ولا تتنازل عنها تحت اى ظرف من الظروف، وتعامل وفقاً لقدراتك ولا تنظر لمن حولك.>تفضل دائماً الابتعاد عن الأشخاص المقربين فى حياتك بعد التأكد من عدم استطاعتك أن تحكى لهم ما تخفيه من ضغوط، ومشاعر حزينة المصارحة مع نفس من أهم أسباب الراحة النفسية والقدرة على تخطى كثير من المشكلات العاطفية والاجتماعية، أنت من الشخصيات التى تتميز بطيبة القلب وتهدأ بسرعة لذلك حاول ألا تجعل المشكلات تطغى على هذه الصفات.>تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية التى فقدت منها جزءاً كبيراً بعد الإقلاع عن ممارسة الرياضة و تواجد مشاعر الكسل المسيطرة عليك منذ فترة، التخفيف من الوجبات الدسمة والحرص على ممارسة الرياضات البسيطة مثل المشى لمدة ساعة يومياً سيساعدك على استعادة جزء كبير منها.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته تتطلب منه التمسك بأفكاره ومبادئه وعدم الاستماع إلى آراء المحيطين به وانطباعاتهم عنه، والتركيز فى كيفية تنفيذ أفكاره حتى تكون عامل دعم قوى له فى تحقيق أهدافه المهنية.>تشعر بمشاكل كثيرة فى عملك جعلتك لا ترغب فى الذهاب إلى العمل مرة أخرى، كنت قد تعرضت للظلم من مديريك فى العمل ما جعلك تشعر بالقلق والإحباط، حاول أن تؤدى عملك فى هدوء دون أى مشاكل فربما تتحسن الأمور الفترة القادمة وتُمحى كل المشاكل.>اعتنِ بصحتك هذه الأيام، فبعض المشاكل التنفسية قد لحقت بك الفترة الماضية ما جعلت صحتك تزداد سوءً، ينبغى أن تذهب إلى الطبيب فورًا كى تُعالج من هذه المشاكل الصحية فربما تؤثر سلبًا عليك الفترة القادمة، القليل من ممارسة الرياضات الخفيفة سيساهم بشكل كبير فى تحسن صحتك.>تشعر بالرغبة فى العودة إلى حب قديم، كنت قد أنهيت هذه العلاقة منذ أعوام قليلة مضت، ربما تكون هذه الفرصة من الفرص الجيدة القليلة بشأن حالتك العاطفية، حاول أن تُفكر جيدًا فالعودة إلى حب قديم قد يجعل حالتك النفسية أكثر راحة، كما أن شريكك القديم يُخفى بداخله حب كبير لك، فكر جيدًا.>ستقبل على مشروع زواج الفترة القادمة، حاول أن تدخر بعض الأموال معك فستحتاجها قريبًا جدًا، كنت قد تشاجرت مع عدد من أصدقائك بشأن بعض الأمور الذين أصروا أن يتناقشوا حولها، احترس ولا تسير خلف كل ما تسمعه فربما ما تسمعه يكون خاطئًا بشأن بعض الأشخاص.>التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بكل اليوم، ولمحاولة تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات الخاصة بك تستطيع البدء فى البحث عن وظيفة ثانية لرفع مستوى الدخل الخاص بك ومن المحتمل أن تعثر على فرصة جيدة للغاية اليوم، وستكون ناجحًا فى تدبير نفقاتك بشكل قوي.>نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى فى حين أن شريك حياتك قد تجد أنه من الصعب قليلاً التكيف مع هذه الظروف المتغيرة ورغم ذلك سيكون داعمًا جدًا لك، وخلال هذا الوقت علاقتك العاطفية هى أعظم أولوياتك.>هذا هو الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية المكثفة، وستشعر بالعافية والطاقة تتدفق وسينعكس ذلك إيجابًا على مشاعرك بشكل واضح ويمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة العاطفية أو العمل.>تشعر بأنك ممتلئ بالطاقة وأمامك مستقبل مشرك، الأشياء التى بدت قاتمة فى الأيام القليلة الماضية ستراها أكثر إشراقًا هذه الأيام وتمتلئ بالقوة والحيوية التى تساعدك على التعامل مع الوضع.>وضعك المهنى الآن فى خطر بشكل كبير، مارست بعض الأفعال غير جيدة طوال الفترة الماضية فى عملك، ما جعلك منبوذًا من كافة الأطراف فى عملك، لذلك حاول أن تُنقذ نفسك الفترة القادمة من بعض الأفعال السيئة التى كنت تفعلها، إذا كنت قادرًا على تطوير نفسك فى عملك من الأفضل أن تبدأ الآن.>صحتك الآن جيدة لكن بعض الأمراض التى لحقت بالمقربون منك الفترة الماضية جعلتك تدخل فى نوبات اكتئاب، حاول أن تأخذ بعض الوقت للراحة هذه الفترة كى تفكر جيدًا ما الذى ينبغى عليك فعله، تناول بعض الأطعمة الصحية سيجعلك أفضل الفترة القادمة كما أنه سيمحى الكسل الذى أصابك طوال الفترة الماضية.>تشعر بفراغ عاطفى منذ فترة كبيرة جعلتك تشعر بالوحدة كثيرًا، لا تفكر طوال الوقت بحالتك العاطفية فربما يؤثر هذا التفكير على حياتك بشكل سلبى، اترك الأمور تسير كما هى ولا تحاول أن تستعجل على بعض الأمور، الوقت الآن مناسب كى تفتح قلبك أمام من يريد التقرب منك.>لا تحاول البحث عن أشياء غير موجودة فى حياتك فهذا الأمر قد يسبب لك الضيق لاحقًا، تعاملك دائمًا بصفات متناقضة مع من حولك جعل الجميع يظن أنك مجنون، حاول أن تضع بعض المبادئ والصفات التى من الأفضل أن تسير بها طوال الفترة القادمة.>تحتاج للاستفادة من مهاراتك الخاصة فى التواصل والتفاوض فى عملك اليوم، ويجب أن تحرص على ألا تشكو بصوتِ عال أو تتحدث مع أحد فى العمل عن مشاكلك، ستحتاج للاستعانة بمهاراتك الدبلوماسية واللباقة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل مما يدفع حياتك المهنية إلى حد كبير.>تتمتع بطاقة اجتماعية عالية هذه الأيام حتى أنك قد تجد نفسك قادرًا على التوفيق بين علاقاتك بالناس جنبًا إلى جنب مع شريك حياتك وتفعل شيئًا حيال الملل الذى يتسرب إلى علاقتك الشخصية.>أنت فى صحة جيدة ولكن عليك أن تكون حذرًا من الطقس المتغير، خاصة إذا كنت ممن يعانون مشاكل مع الجيوب الأنفية أو أى مرض مشابه.>لديك الكثير من الالتزامات المتنوعة على جميع الجبهات اليوم، كن مستعدًا للوفاء بالتزاماتك الاجتماعية والمالية والشخصية الخاصة بك.