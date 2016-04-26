رئيس المقاصة: لا أمانع انتقال خماسي الفريق للأهلي والزمالك

لا يمانع محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة انتقال معظم نجوم فريقه إلى الأهلي والزمالك الصيف المقبل.

مصر للمقاصة يتألق محليا في الدوري المصري وقاريا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ولفت أكثر من لاعب بين صفوفه أنظار القطبين الكبيرين.

وقال عبد السلام في تصريحات لقناة LTC يوم الاثنين: "لن نحرم أي لاعب من تحقيق حلمه بالانتقال للأهلي أو الزمالك، فلن نجبر أحد على البقاء معنا".

وارتبطت أسماء خمسة من لاعبي مصر للمقاصة بالانتقال للأهلي والزمالك مؤخرا حسب تقارير صحفية، وهم عمرو بركات ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمود حمدي ومحمود وحيد ومحمد جابر "ميدو".

وأضاف عبد السلام "لن يقف فريق المقاصة على هذا الخماسي أو غيره، لأن مصر تمتلئ بالمواهب التي تستطيع تعويض هؤلاء اللاعبين".

وأتم بأن رأي الجهاز الفني مهم للغاية من أجل الموافقة على رحيل أي لاعب عن النادي، حسب احتياجات الفريق.