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الزمالك ضد الحدود.. من أجل ثلاثة أشياء

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الزمالك ضد الحدود.. من أجل ثلاثة أشياء الزمالك ضد الحدود.. من أجل ثلاثة أشياء

أنظار عشاق كرة القدم تتجه نحو ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.. باستثناء جمهور الزمالك الذي سيتابع فريقه أمام حرس الحدود في ملعب بتروسبورت بسبب الجولة 25 للدوري المصري.

ورغم فارق الـ11 نقطة مع الأهلي المتصدر والزمالك الوصيف إلا أن لقاء الثامنة مساء الثلاثاء يحتاجه الفريق الأبيض لإثبات ثلاثة أشياء.

واختارت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك في الثامنة مساء ليتداخل الشوط الثاني من المباراة مع صدام مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجمع الزمالك 42 نقطة من 23 مباراة بينما حرس الحدود في قاع جدول الدوري بتسع نقاط فقط من 24 مباراة.

ولهذه الأشياء الثلاثة سيتحتم على جمهور الزمالك متابعة فريقه في لقاء حرس الحدود وتأجيل

- استعادة الانتصارات بالدوري

يريد الزمالك الخروج من كبوة النتائج المحلية السيئة بعد خسارته أمام الإسماعيلي 1-0 والتعادل مع الداخلية 0-0.

ولعب أليكس ماكليش مع الزمالك في كل البطولات ثماني مباريات فاز في خمسة وخسر واحدة وتعادل أثنين. لكن في الدوري ثلاث مباريات فقط حقق بها فوزا واحدا.

نتائج ماكليش في الدوري لم تظهر بعد.. إذ تولى المهمة بصفة رسمية بداية من لقاء المقاولون العرب وفاز بهدفين نظيفين ثم خسر من الإسماعيلي وتعادل مع الداخلية.

- العناصر العائدة

يريد جمهور الزمالك الاطمئنان على عناصره العائدة بعد غياب مثل محمود عبد الرحيم "جنش" الذي يعوض غياب أحمد الشناوي الحارس الأساسي المصاب في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ جنش مباراته الثالثة كأساسي هذا الموسم.

ليس هذا فحسب، لكن سيعود باسم مرسي لقائمة الزمالك بعد رفع الإيقاف عنه عقب أزمته مع عبد الحليم علي مدير الكرة وتحويله للتحقيق والخصم من مستحقاته.

كما عاد مصطفى فتحي بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن مع منتخب قبل مباراة نيجيريا.

- عدم اتساع الفارق مع الأهلي

الفارق وصل إلى 11 نقطة.. وسيسبق مواجهة الزمالك وحرس الحدود مباراة الأهلي ضد سموحة والتي إن حقق الفريق الأحمر نتيجة إيجابية سيزيد الفارق قبل لقاء الفارس الأبيض.

الأمر الذي قد يضع الزمالك تحت ضغط محاولة الحفاظ على الفارق.. وإن تعثر الأهلي سيكون الهدف هو تقليص الـ11 نقطة.

قائمة الزمالك – عودة باسم مرسي ومصطفى فتحي.. وغياب حفني وعمر جابر

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