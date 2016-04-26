تداول ألبوم عمرو دياب الجديد على مواقع التواصل قبل طرحه رسميا بالأسواق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "أحلى وأحلى"، على موقع "ساوند كلاود"، قبل طرحه فى الأسواق رسميا.

وكان "الميجا ستارز" عمرو دياب، قد استقر بشكل نهائى على طرح ألبومه "أحلى وأحلى" يوم الخميس المقبل، لكنه تم طرحه منذ قليل على إحدى شبكات المحمول.

ألبوم "أحلى وأحلى" يضم 12 أغنية وهى "رسمها"، و"وعدتك"، و"على حبك"، و"معاك قلبى"، و"لا لا"، و"حبيبتى"، و"أمنتك"، و"أنا وانت"، و"أحلى وأحلى"، و"راجع"، و"عكس بعض"، و"عمرنا ما هنرجع".

آخر كلام.. ألبوم عمرو دياب "أحلى وأحلى" فى الأسواق الخميس المقبل

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أحمد المحمدى يهنئ الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد "أحلى وأحلى"