أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تداول ألبوم عمرو دياب الجديد على مواقع التواصل قبل طرحه رسميا بالأسواق

Google+ Print
تداول ألبوم عمرو دياب الجديد على مواقع التواصل قبل طرحه رسميا بالأسواق تداول ألبوم عمرو دياب الجديد على مواقع التواصل قبل طرحه رسميا بالأسواق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ألبوم الهضبة الجديد "أحلى وأحلى"، على موقع "ساوند كلاود"، قبل طرحه فى الأسواق رسميا.

وكان "الميجا ستارز" عمرو دياب، قد استقر بشكل نهائى على طرح ألبومه "أحلى وأحلى" يوم الخميس المقبل، لكنه تم طرحه منذ قليل على إحدى شبكات المحمول.

ألبوم "أحلى وأحلى" يضم 12 أغنية وهى "رسمها"، و"وعدتك"، و"على حبك"، و"معاك قلبى"، و"لا لا"، و"حبيبتى"، و"أمنتك"، و"أنا وانت"، و"أحلى وأحلى"، و"راجع"، و"عكس بعض"، و"عمرنا ما هنرجع".


>آخر كلام.. ألبوم عمرو دياب "أحلى وأحلى" فى الأسواق الخميس المقبل
>

أحمد المحمدى يهنئ الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد "أحلى وأحلى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين "

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى