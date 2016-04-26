مواطن يلقى بنفسه وأطفاله أمام قطار برمسيس هربا من الفقر

انقذت الشرطة مواطن ألقى بنفسه وأطفاله أمام قطار بمحطة رمسيس هربا من الفقر، وتم التحفظ عليهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بأرصفة الوجه البحري بالمحطة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه ومعه طفليه أسفل القطار رقم 911 ( القاهرة / الإسكندرية ) المتوقف برصيف رقم 4 بمحطة سكك حديد القاهرة .

وعلى الفور توجهت قيادات الإدارة إلى محل الواقعة.. حيث تم رفع المواطن وطفليه من على شريط السكة الحديد واصطحابهم رفقة باقي أطفاله المتواجدين برصيف المحطة إلى ديوان القسم ولم تحدث ثمة إصابات.

وتبين أن المواطن يدعى " جمال أ ." 60 سنة سائق .. مقيم ابنهس دائرة مركز شرطة قويسنا – منوفية وانه غادر منزله اليوم لاستقلال القطار والتوجه الى القاهرة معلنا لأبنائه وجيرانه على غير الحقيقة أنه متجه إلى المملكة العربية السعودية للزيارة وعقب وصوله بالقطار رقم 8 ( الإسكندرية / القاهرة ) على رصيف رقم 3 توجه الى الرصيف رقم 4 وصحبته أبنائه وقام بارتكاب الواقعة بإلقاء نفسه وأبنائه ( ف - ح ) وبرر ذلك بانه يمر بأزمه نفسية نتيجة وفاة زوجته أم أطفاله وزواجه من أخرى تبين أنها مريضه نفسيا وطلقها منذ عدة اشهر وأنه حضر للتخلص من نفسه وأطفاله نظرا لعدم قدرته على رعايتهم.

وأكدت نجلة المواطن أن لها من والدها ( 6 ) إخوة غير أشقاء بالإضافة إلى أشقائها المتواجدين معها وأن والدها يعانى من أزمة نفسية نتيجة عدم قدرته على الأنفاق عليهم وأنه لم يقدم على ذلك الفعل من قبل .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم رقم 17/ 142 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة .. وجارى إرساله لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة .

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