أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": السيسى خادم لمصر و"جزمته فوق راسى"

Google+ Print
عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": السيسى خادم لمصر و"جزمته فوق راسى" عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": السيسى خادم لمصر و"جزمته فوق راسى"
أعرب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، عن استيائه من المواقف المتناقضة لبعض الرموز والنخب السياسية، أمثال محمد البرادعى وإبراهيم عيسى، قائلاً إن المتحولين الآن "كُثُر"، وهؤلاء ليس لديهم رؤية واضحة.

وقال "على"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"،:"أنا مع الدولة المصرية بعيداً عن السيىسى...هو دا جوز أمى!، ابن عمى!، ابن خالتى!, مبشوفوش ومش عاوز أشوفه بالمناسبة"، مستطرداً:"نحن أمام بلد يخدمها السيسى..أشيل جزمته فوق راسى لأنه يخدم أبويا وأمى وعمتى وخالتى والغلابة فى الصعيد والأحياء الشعبية ..الدولة المصرية هى الأساس ومن يخدمها نشيله فوق دماغنا ونهاجم من يقف ضدها".

وتابع :"مواقف إبراهيم عيسى متناقضة تجاه السيسى، وكذلك البرادعى الذى وقف مع السيسى فى 3 يوليو قبل أن يخرج.. لا بد من رؤية واضحة..لم أرى نخبة، ولو هدمنا الدولة العميقة سنغرق".

-عبد الرحيم على: قضينا على أحلام الغرب.. ونظام السيسى صمام أمان المنطقة
>

عبد الرحيم على: مؤامرات خارجية تحاك ضد مصر.. ومن ينكر ذلك "حمار"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة