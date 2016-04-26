عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": السيسى خادم لمصر و"جزمته فوق راسى"

أعرب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، عن استيائه من المواقف المتناقضة لبعض الرموز والنخب السياسية، أمثال محمد البرادعى وإبراهيم عيسى، قائلاً إن المتحولين الآن "كُثُر"، وهؤلاء ليس لديهم رؤية واضحة.

وقال "على"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"،:"أنا مع الدولة المصرية بعيداً عن السيىسى...هو دا جوز أمى!، ابن عمى!، ابن خالتى!, مبشوفوش ومش عاوز أشوفه بالمناسبة"، مستطرداً:"نحن أمام بلد يخدمها السيسى..أشيل جزمته فوق راسى لأنه يخدم أبويا وأمى وعمتى وخالتى والغلابة فى الصعيد والأحياء الشعبية ..الدولة المصرية هى الأساس ومن يخدمها نشيله فوق دماغنا ونهاجم من يقف ضدها".

وتابع :"مواقف إبراهيم عيسى متناقضة تجاه السيسى، وكذلك البرادعى الذى وقف مع السيسى فى 3 يوليو قبل أن يخرج.. لا بد من رؤية واضحة..لم أرى نخبة، ولو هدمنا الدولة العميقة سنغرق".

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