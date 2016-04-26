التعليم :المشروع القومى للادخار يتضمن السحب على 3 شقق بمقدم 350 ألف جنيه

قال عاطف محمد، مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، بوزارة التربية والتعليم، إن إجراء السحب الأول لعام 2016 على دفاتر التوفير ذات الجوائز من أجل شقة المستقبل الذى يتم غدا الثلاثاء بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، عبارة عن 3 وحدات سكنية قيمة مقدم الأولى 200 ألف، ومقدم الوحدة الثانية 100 ألف جنيه ،و50 ألف جنيه مقدم الوحدة الثالثة، إضافة إلى أن هناك 425 جائزة مالية تبدأ من 250 جنيها وحتى 1500جنيه يتم تسليمها للطلاب.

وأوضح عاطف محمد ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، دفتر التوفير للطلاب يتم من خلال فروع البنك الـ" 62 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن دفتر التوفير يتم فتحة بمبلغ 50 جنيها، موضحا يتم السحب على هذا المبلغ من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بالوزارة على مستوى الـ"27 مديرية تعليمية.

وأضاف مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن السحب يتم إلكترونيا، موضحا أن السحب يتم على دفاتر توفير ذات قيمة الـ" 50 جنية جنيها، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار مدير الإدارة العامة إلى أنه سيتم توزيع شهادات تقدير على الطلاب الفائزين وأيضا زملائها الذين فازوا العام المقبل بـ"3 شقق، موضحا أن تفاصيل الشقق لدى بنك الإسكان، موضحا أن المشروع يهدف إلى تنمية الوعى الإدخارى لدى الطلاب بالمدارس وتنمية القدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل وربط المدارس بالمجتمع من خلال خدمات بنك التعمير والإسكان.

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