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بالفيديو: تريللر "يوميات زوجة مفروسة أوي 2 " للحوامل فقط

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الإثنين 25-04-2016 20:48

نجاح الجزء الأول من أى عمل درامي، لا يكفي أبدا لانتاج جزء ثاني إلا إذا كانت الفكرة تحتمل، ولدى نجوم العمل الحماس اللازم لمواصلة المسيرة، وهذا بالظبط ما حدث مع الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "يويمات زوجة مفروسة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2015 دون تخطيط لأجزاء جديدة، ولكن نجاحه اللافت دفع نجومه لخوض اختبار ثان يمكنك أن تعرف نتيجته من مشاهدة هذا التريللر.

مسلسل "زوجة مفروسة أوي 2 " يواصل العمل على التيمة الأساسية للجزء الأول، فيقدم عبر حلقات منفصلة قصة صحافية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقفهما الحياتية المختلفة والاختلافات بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة.

ويوضح المسلسل شكل العلاقة بين الزوجين في حياتهما الخاصة وفي حياتهما العملية، كاشفًا في السياق العديد من السلوكيات الخاصة بالرجل الشرقى، مع إضافة خيط جديد يتعلق بأزمات المرأة العاملة التي تعاني متاعب الحمل.

نجمة العمل هي الفنانة داليا البحيري ويقدم دور زوجها النجم الشاب خالد سرحان، والبطولة للفنانين سمير غانم ورجاء الجداوي ومحمد أبو داود، مروة عبد المنعم ، من تأليف أماني ضرغام ، سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد أنور.

وسيذاع المسلسل مثل الجزء الأول على قنوات الحياة، وهناك مفاوضات لعرضه على قناة MBCمصر 2 بنفس الوقت أو فور انتهاء الشهر الكريم.

شاهدوا تريللر العمل

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سيدتي

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