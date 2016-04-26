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بالفيديو: دوللي شاهين تتلقّى صفعة بعد إطلاق عملها الجديد

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الإثنين 25-04-2016 18:45

18 ساعة كاملة قضتها الفنانة المطربة  دوللي شاهين للترويج لأغنيتها الجديدة المصورة "نظراته"، بعد أسبوع من التشويق لنفس الأغنية، ولكن النتيجة "صفر كبير" غير منتظر، حيث لم يشاهد الفيديو سوى 53 مشاهد فقط ، وأبدى ثلاثة منهم إعجابهم بالكليب الجديد.

 

كليب "نظراته" من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع تميم واخراج باخوس علوان، وكانت تعوّل عليه دوللي شاهين كثيرا كبداية جديدة لمشوارها الفني، تمهيدا لطرح ألبومها الجديد "سندريلا" قريباً، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات لأسباب مختلفة.

 

يذكر أن عدد كبير من الأغاني المنفردة لنجمات من نفس الجيل حققت أرقاما قياسية هذا الأسبوع، ومنها أغنية "حكاية واحدة" للنجمة دنيا سمير غانم التي حققت 4 ملايين مشاهدة، كما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حمى جديدة احتفالا بصدور الألبوم المنتظر للفنانة العائدة من الاعتزال "ساندي".

 

تري هل تراجع دوللي شاهين نفسها قبل طرح الألبوم الجديد؟

 

شاهدوا الكليب الجديد:

 

 

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سيدتي

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