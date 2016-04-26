دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الصور

لا تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الجدل، بصورها الجديدة التي تنشرها على مواقع التواصل الإجنماعي، والسبب هو التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها، مما يعني أنها خضعت لعدد من عمليات التجميل التي جعلت شكلها، يتغير بشكل جذري.

بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، رحبوا باللوك والشكل الجديد اللذين تطل بهما دنيا بطمة، بينما أخرون أنتقدوها مشيرين إلى عمليات التجميل التي خضعت لها وإلى جمالها المزيف.

يشار إلى أن دنيا بطمة، تحيي الكثير من حفلات الأعراس في الخليج، وهي تمدّ "الفانز" بصور وفيديوهات من الحفلات التي تحييها.

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