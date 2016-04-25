الإسماعيلي يعترض على موعد مواجهة المصري في الكأس بسبب ' علاقة الناديين '

توج يوفنتوس بالدوري الإيطالي للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة الـ32 – رسميا – في تاريخه، بعد فوز روما ونابولي 1-0 في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وصنع صلاح هدف فوز روما بتمريرة لرادجا ناينجولان سددها بباطن القدم في شباك بيبي رينا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

فوز روما في دربي الشمس تسبب في اتساع الفارق بين نابولي ويوفنتوس لـ12 نقطة قبل نهاية الدوري بـ3 أسابيع، حيث بقى رصيد الأول 73 نقطة، وحصل البيانكونيري أمس الأحد على نقطته الـ85 بالفوز على فيورنتينا، لينتهي أمر تتويج يوفنتوس رسميا.

أما روما، فيظل ثالثا بـ71 نقطة، أمام إنتر ميلان الرابع بـ64 نقطة.

وكرر يوفنتوس فوزه بالدوري 5 مرات متتالية، حيث فاز به منذ موسم 1931/1932 حتى موسم 1934/1935، وهو الأمر الذي لم يقم به سوى تورينو بين موسمي 1942/1943 و1948/1949، وإنتر ميلان منذ 2005/2006 (المسحوب من يوفنتوس إلى إنتر ميلان بسبب فضيحة الكالتشيوبولي)، إلى 2009/2010.

ويرى نادي يوفنتوس أن الدوري الذي توج به هو رقم 34 في تاريخ السيدة العجوز، بعدما تم سحب لقبين منه بسبب الكالتشيوبولي.

وسيطر نابولي على معظم فترات مباراة ملعب أولمبيكو، إلا أن جونزالو إيجوايين وماريك هامسيك فشلا في ترجمة تلك السيطرة إلى أهداف.

وهدد صلاح مرمى نابولي في بداية اللقاء بتسديدة مباغتة، ولم يتألق حتى الدقيقة 90 حين مرر لناينجولان الذي قابل التمريرة بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للحارس أنهى به المباراة في لحظاتها الأخيرة لصالح روما.

روما أيضا اقترب من الحصول على وصافة البطولة، بعد تقليص الفارق بينه وبين نابولي لنقطتين فقط قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

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