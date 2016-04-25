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«﻿خامنئي»: لا يمكن بناء الحضارة الإسلامية دون اعتماد الأسلوب الإيراني

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«﻿خامنئي»: لا يمكن بناء الحضارة الإسلامية دون اعتماد الأسلوب الإيراني «﻿خامنئي»: لا يمكن بناء الحضارة الإسلامية دون اعتماد الأسلوب الإيراني

علي خامنئي مرشد الثورة الإسلامية – أرشيفية

 

أعلن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، أنه لا يمكن أن تبنى الحضارة الإسلامية دون اعتماد الإسلوب الإسلامي الإيراني للتقدم والتطور.

قال “خامنئي” في اجتماع أعضاء الاتحادات الإسلامية الطلابية من مختلف أنحاء إيران، إن الجبهة المعادية للنظام الإسلامي تسعى إلى تغيير الهوية الدينية و الثورية للشباب الإيراني و سلب الأمل و المحفزات منه، والسبيل الوحيد في هذه المواجهة الخفية والمعقدة هو تربية شباب متدينين ثوريين عفيفين مصممين واعين متحفزين مفكرين شجعان ومضحين، باعتبارهم «ضباط الحرب الناعمة»، حسبما أفادت وكالة فارس للأنباء والتابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف “خامنئي”، أن استقلال البلاد سواء الاستقلال السياسي أوالاقتصادي و الثقافي أحد بعض ميادين الصراع بين نظام الجمهورية الإسلامية وجبهة الاستكبار بزعامة أمريكا والصهيونية.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن هذا الموضوع من أهم دوافع القوى الاستكبارية للاصطفاف مقابل قدرات إيران الرامية إلى كسب العلوم النووية.

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