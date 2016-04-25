أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: لا إصابات فى صفوف رجال الشرطة

Google+ Print
الداخلية: لا إصابات فى صفوف رجال الشرطة الداخلية: لا إصابات فى صفوف رجال الشرطة
نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع على الإنترنت حول حدوث أى تعدى على رجال الشرطة أوسيارات الشرطة.

وأوضحت الداخلية أنه لا صحة لقيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق شماريخ بإتجاه سيارة شرطة بمحافظة بنى سويف وإشعال النيران بها وإصابة أحد أفراد الشرطة، وأن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة .


>- مصدر أمنى: إطلاق سراح معظم المحتجزين فى احتجاجات اليوم حفاظا على مستقبلهم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل