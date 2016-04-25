الداخلية: لا إصابات فى صفوف رجال الشرطة

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول حدوث أى تعدى على رجال الشرطة أوسيارات الشرطة.

وأوضحت الداخلية أنه لا صحة لقيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق شماريخ بإتجاه سيارة شرطة بمحافظة بنى سويف وإشعال النيران بها وإصابة أحد أفراد الشرطة، وأن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة .

- مصدر أمنى: إطلاق سراح معظم المحتجزين فى احتجاجات اليوم حفاظا على مستقبلهم

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