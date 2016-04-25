ليلة_الأبطال - فيليبي لويس: نرغب في إسعاد من عانوا في النهائي الحزين ضد بايرن

(إفي): قال البرازيلي فيليبي لويس مدافع أتليتكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين إن فريقه يرغب في "إسعاد" من عانوا في نهائي دوري الأبطال عام 1974 حينما تعرض فريقه للهزيمة على يد بايرن ميونخ الألماني، خصمه في نصف نهائي نسخة العام الجاري.

وقال فيليبي لويس في تصريحات صحفية بمناسبة (يوم وسائل الإعلام) بالنادي المدريدي "في نهائي لشبونة (2014)، كانت هناك الكثير من الأحاديث بخصوص هذه المباراة (نهائي 1974) وأعتقد أن هذه مباراة مختلفة تماما. نرغب في إسعاد من عانوا بسبب هذه المباراة التي كانت قاسية وتكررت بشكل مشابه في 2014 ، حينما كانت تتبقى دقائق قليلة".

وتابع اللاعب "لا يوجد سعي وراء ثأر بل هذه فرصة رائعة لهذه المجموعة وهذا الفريق وأعتقد أننا سنواجه الأمر بأفضل طريقة وهو تقديم مباراة جديدة دون أي رغبة في الانتقام".

وبخصوص قوة بايرن الهجومية قال اللاعب: "لديهم قوة هجومية رهيبة ونحن ندافع جيدا. ستكون مباراة تكتيكية. الأخطاء ستكون هي من تحدد تفاصيل هذه المباراة".

وأردف اللاعب "نحن نسير بشكل جيد للغاية وتحسنا في الجولات الأخيرة وأعتقد أننا في أحسن لحظة لمواجهة هذه المباراة بأفضل صورة ممكنة".

وسقط المدريديون في 15 مايو عام 1974 بعدما كان اللقب بين أيديهم حين كانوا متقدمين بهدف من ركلة حرة مباشرة لأسطورة الفريق لويس أراجونيس (ق114) من المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، قبل أن ينجح هانز جورج شوارزينبيك في إدراك التعادل بعدها.

وخاض الفريقان لقاء إعادة للدور النهائي بعدها بيومين، لكن الفريق المدريدي لم يحظ خلالها بأية فرص، وسقط 0-4 ضد فريق مدجج بالنجوم أمثال جيرد مولر وأولي هونيس وباول برايتنر وفرانز بيكنباور وسيب ماير.