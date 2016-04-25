تقرير في الجول – عذرا فان جال.. يونايتد لم يجبرك على شيء

"ما تقولونه خادع لأنني مجبر على تدريب لاعبين ليسوا من النوعية التي أريدها" هكذا تحدث المدير الفني لمانشستر يونايتد لويس فان جال في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين.

فمن هو المسؤول عن ضم اللاعبين لمانشستر يونايتد خلال آخر موسمين؟

في أي فريق يكون هناك مدير رياضي ينظم احتياجات الفريق من صفقات بالاتفاق مع المدير الفني وأحيانا يكون هناك تداخل بين الطرفين وتحدث الخلافات مثلما حدث مع جوزيه مورينيو حينما كان مدربا لريال مدريد مع خورخي فالدانو.

لكن في يونايتد فإن ثقافة الفريق الإنجليزي تميل على أكثر تقدير لرغبات المدير الفني إذن فلا يكون هناك تدخل في عمله.

موسم 2015-2014

منذ قدوم فان جال إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 أبرم المدرب الهولندي ست صفقات هم دالي بليند، ماركوس روخو، أندير هيريرا، لوك شاو، وآنخيل دي ماريا كأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 75 مليون يورو.

هذا بالإضافة لاستعارة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

في المقابل ترك فان جال داني ويلبيك يرحل مع كل من شينجي كاجاوا، ألكسندر بوتنر، توم كليفرلي، ويلفريد زاها، أندرسون، والسماح بإعارة خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" يرحل معارا لريال مدريد.

والنتيجة كانت احتلال المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، والخروج من كأس الاتحاد على يد أرسنال في ملعب أولد ترافورد من الدور ربع النهائي.

هذا مع الخروج من الدور الثاني من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية بعد الهزيمة برباعية أمام ميلتون كينز دونز أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا آنذاك.

وعانى يونايتد خلال ذلك الموسم من العديد من الإصابات التي ضربت لاعبيه حتى وصلت إلى 40 ساعة في أول ثلاثة أشهر في رقم قياسي.

موسم 2016-2015

وخلال الصيف الماضي انتشرت العديد من التقارير الصحفية حول توفير يونايتد لفان جال ما يقرب من 240 مليون جنيه إسترليني، فكيف أنفقهم المدرب الهولندي؟

قام بضم أنتوني مارسيال من موناكو مقابل 50 مليون يورو، مورجان شنايدرلين، وممفيس ديباي، ماتيو دارميان، باستيان شفاينشتايجر، وسيرجيو روميرو.

في المقابل ترك دي ماريا يرحل مقابل 63 مليون يورو لباريس سان جيرمان، وأنهى إعارة فالكاو، وسمح لتشيتشاريتو بالرحيل لباير ليفركوزن، جوني إيفانز، لويس ناني، روبن فان بيرسي، ورافائيل دا سيلفا.

وساعد فان جال الحظ قليلا للإبقاء على ديفيد دي خيا بدلا من الرحيل إلى ريال مدريد.

وحاليا ينافس يونايتد على حجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع مانشستر سيتي وأرسنال.

وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2007، وودع مسابقة كأس الرابطة على يد ميدلزبره في ملعب أولد ترافورد من دور الـ16.

هذا بالإضافة لوداع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات والخروج من الدوري الأوروبي من دور الـ16 على يد ليفربول.

واستمرت معاناة الشياطين الحمر من الإصابات حيث ضربت 14 لاعبا في بعض فترات الموسم.

من أجبر فان جال؟

وبسؤاله في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين عن هل صرف يونايتد 240 مليون جنيه إسترليني من أجل التأهل لنهائي الكأس فقط رد فان جال قائلا: "تحدثت في كل شيء من قبل،

نح نحتاج إلى لاعبين من أصحاب السرعات وقادرين الإبداع، ورددت نفس الأمر في موسم الانتقالات".

وأضاف"ما تقولونه خادع لأنني مجبر على تدريب لاعبين ليسوا من النوعية التي أريدها".

وأتم"عندما يكون كل اللاعبين جاهزين نصبح في الصدارة ولكن بعد إصابة 14 لاعبا منهم خط الدفاع بأكمله، لم أستطع حل المشكلة".

فمن هو المسؤول عن ضم اللاعبين خلال آخر موسمين وترك آخرين يرحلون لتضطر للاعتماد على قائمة صغيرة من اللاعبين بسبب الإصابات الكثيرة؟

وذلك على الرغم من تأكيده في وقت سابق على أنه هو من أراد ضم ديباي وآخرين لأنهم مناسبين لفلسفته التدريبية، ولنفس السبب ترك دي ماريا يرحل.

هذا بالإضافة لوجود تساؤل آخر لماذا لم يتم حل أزمة الإصابات المتكررة للاعبين والتي أغلبها تكون عضلية أي أنها تحدث في التدريبات؟