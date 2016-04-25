ليلة_الأبطال – جاريث بيل: لا توجد مشكلة مع رونالدو.. وبينيتث ساعدني كثيرا

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، الويلزي جاريث بيل اليوم إن علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو "جيدة"، مشيرا إلى أنه لا توجد "أي مشاكل" بينهما.

وصرح اللاعب لجريدة (ذي تايمز) البريطانية "علاقتنا جيدة. الصحافة تخترع الكثير من الأشياء. لم تقع بيننا أي مشكلة ولم أتشاجر معه. إنه شخص شغوف على أرض الملعب. العالم بأكمله يعرف هذا".

وأضاف بيل "إنه يقدم كل ما لديه على أرض الملعب وهذا ظهر أمام فولفسبورج. كان في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. نحن لا نهتم بمن يسجل الأهداف. الأمر الوحيد الذي نرغب فيه هو التتويج بالألقاب".

ويلعب الويلزي (26 عاما) غدا الثلاثاء أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب الاتحاد بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أول مباراة رسمية له على أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيله عن ناديه السابق توتنهام في 2013.

وأعرب بيل الذي سجل 18 هدفا هذا الموسم وصنع 10 عن ثقته في قدرته على مساعدة ريال مدريد للتأهل لنهائي البطولة.

وصرح اللاعب "دوري الأبطال يعني كل شيء بالنسبة لهذا النادي. إنه أولويته في كل عام. فزنا به 10 مرات، أكثر من أي فريق آخر، حينما وصلت لريال مدريد كانت أكثر كلمة أسمعها هي (العاشرة)".

وأضاف بيل "بعدما فزنا بالعاشرة، ظننت أن الناس ستسعد بهذا، ولكن هذا لم يحدث، هذه هي طبيعة النادي. إنه يرغب في الفوز بدوري الأبطال كل عام".

وبخصوص مدربه الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان قال: "فاز بدوري الأبطال كلاعب وأيضا كمساعد لكارلو أنشيلوتي ويعرف أهمية الأمر. إنه أيضا يعرف النادي أفضل من أي شخص".

وتابع الويلزي "لديه هالة خاصة. هالة من الاحترام لأنه كان لاعبا عظيما. نحترمه كثيرا ونثق فيما يقول أننا سنفعله على أرض الملعب. إنه يثق بنا وهذا انعكس على الأداء".

وعن مدرب الفريق السابق رافائيل بينيتث قال أنه أعطاه "المزيد من المسؤولية داخل الفريق"، مشيرا إلى أنه كانت لديه "هذه الرغبة"، لذا فهو أحب العمل معه.

وأضاف بيل "تحدثت مع بينيتث قبل بداية الموسم بخصوص المركز الذي سأحب اللعب فيه لأنه في الموسم السابق (2014-2015)، شعرت أنني لم أكن ألمس الكرة كثيرا. كنت معزولا على طرف الملعب ولم يمكنني مساعدة النادي كما كنت أرغب".

وتابع اللاعب "سمع كلماتي ومنحني مزيدا من المسئولية، وهذا ما كنت أرغب فيه. علاقتي معه كانت جيدة للغاية. إنه يتحدث الإنجليزية جيدا وهو الأمر الذي ساعدني كثيرا وأحببت العمل معه".