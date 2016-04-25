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«ONA» تكشف حقيقة الصورة المثيرة للجدل لقوات خاصة «ملتحية» في احتفالية «عابدين»

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«ONA» تكشف حقيقة الصورة المثيرة للجدل لقوات خاصة «ملتحية» في احتفالية «عابدين» «ONA» تكشف حقيقة الصورة المثيرة للجدل لقوات خاصة «ملتحية» في احتفالية «عابدين»

الصورة المتداولة

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك ” صورة وصفوها بالمشهد المعبر، حيث جمعت أفراد أمن وصفوهم بأنهم “قوات خاصه بدقن”.

وتكشف ” ONA”،  حقيقة تلك الصورة المثيرة للجدل، حيث أجرت وكالة ” ONA” اتصال هاتفي مع شريف خالد، رئيس شركة فالكون للأمن والحراسة ، والذي أكد أن هؤلاء الأفراد تتبع شركة ” فالكون” للحراسة، حيث طلب حزب “مستقبل وطن” من الشركة تأمين الاحتفالية الخاصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التى تمثل ذكرى التضحية والفداء والشهادة لشعب آبى أن تكون قطعة من أرضه محتلة، وقدم الشهداء دمهم لتحرير هذه الأرض.

وأصاف خالد أنه لابد من حل فكرى وثقافى للتخلص من فكرة الانتقام المزروعة داخل نفوس شباب الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الحزب مع الشركة لتنظيم الاحتفالات.

 

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