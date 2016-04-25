مباشر – توتنام 1-1 وست بروميتش.. السبيرز يسقطون في فخ التعادل

استقر حلمي طولان المدير الفني لسموحة بنسبة كبيرة على طريقة مواجهة الأهلي في الجولة 25 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة باستاد الإسكندرية في السادسة مساء الثلاثاء ويسعى للصراع على وصافة جدول الدوري إذ يفصله نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ومن خلال متابعة مراسل FilGoal.com لمران سموحة الرئيسي قبل مواجهة الأهلي فإن التشكيل المتوقع سيشهد هجوم طولان بثلاثة لاعبين هم أحمد تمساح وحسام باولو ومحمد حمدي زكي.

وسيعتمد سموحة في قلب الدفاع مع غياب ياسر إبراهيم على أيمن أشرف وفي الظهير الأيسر على عمر سعد.

والتالي التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمر سعد – أيمن أشرف – محمود عزت – مانسو كواكو

الوسط: محمود سيد – أحمد حمص – عمرو المنوفي

الهجوم: أحمد تمساح – حسام باولو – محمد حمدي زكي

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