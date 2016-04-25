علشان تحقق حلمك فى الإنجاب.. 5 نصائح لاختيار عيادة الخصوبة والحقن المجهرى

إذا كنت تعانى من تأخر الإنجاب أو العقم، وقررت الحصول على مساعدة من عيادة الخصوبة، فيجب أن تتأكد من أن هذا المركز الذى وقع عليه اختيارك لديه معدلات نجاح عالية، وستحصل منه على الخدمات التى تبحث عنها.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News” عن خطوات ونصائح وأسئلة التى يجب طرحها لتساعدك على اختيار مركز الخصوبة المناسب وتشمل:

1. البحث عن المكان المجرب من اشخاص تعرفهم

>يجب الذهاب للمكان الذى به نسبة نجاح مرتفعة عن طريق متابعة مجموعة من الأشخاص، وقراءة تقارير نسب نجاح العمليات فى المركز المختص.

2. سؤال المركز حول معدلات النجاح وكيف يقارنونها مع معدلات النجاح الأخرى

>بعض أطباء الخصوبة قد يكونون أكثر ميلاً لعلاج فئة عمرية معينة أو المرضى الذين يعانون من حالات معينة، وما هو أكثر من ذلك، ولأنه ليس هناك تفاوت كبير فى الأسعار بين العيادات فإن بعض النساء سيخترن المراكز الأرخص سعرا لأن السعر غير مرتبط بالكفاءة. ويجب أن نسأل المركز حول معدلات نجاحهم وكيف يقارنونها مع المعدل الوطنى.

3. اسأل عن التكنولوجيا المستخدمة والتقنيات الجديدة

>قال الدكتور توماس مولينارو، أستاذ الغدد الصماء والطب الإنجابى والتناسلى فى ولاية نيو جيرسى الأمريكية، إن الطريقة التى تجرى بها عمليات التلقيح الصناعى “IVF” قبل سنتين أو ثلاث سنوات مختلفة جدا عن التى يتم ممارستها اليوم.

وأشار مولينارو إلى أن واحدة من السمات المميزة للمركز الجيد هو أنه على استعداد تام لإجراء عمليات الحقن المجهرى بالتقنيات الجديدة.

وعند تقييم العيادة يجب عليك التأكد من أنها تستخدام تقنيات مثل فحص ما قبل الزرع الوراثى (PGS) والحفظ بالتبريد للأجنة (التجميد)، ويجب عليك أيضا التأكد من أن الأجنة تنمو فى مرحلة الكيسة الأريمية (بعد فترة تتراوح بين 5 و6 أيام من الإخصاب)، وهو ما ثبت أن لديها معدلات نجاح عالية جداً.

4. اسأل عن الخدمات الإضافية

>وتشير الدراسات إلى أن نجاح عمليات الحقن المجهرى تتحسن مع تقدم المشورة لمساعدة الأزواج على التعامل مع التوتر والأمور العاطفية مثل الخوف، لذلك يجب أن تتوفر مجموعات الدعم، وممارسى الوخز بالإبر، واليوجا، وعمل برامج للتغذية.

5. ابحث عن طبيب الخصوبة ذى السمعة الطيبة والمستمع الجيد

>وجدت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن 52% من النساء ذكرن أن سمعة الطبيب هى العامل الأكثر أهمية عند اختيار طبيب الخصوبة.

وعلى الرغم من العثور على طبيب ذى السمعة الطيبة، يجب أيضاً اختيار الطبيب الذى يأخذ من وقته للاستماع والإجابة على الأسئلة الخاصة بك.

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