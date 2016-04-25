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مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالانسحاب من مدن اليمن وتسليم السلاح خلال 30 يوما

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مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالانسحاب من مدن اليمن وتسليم السلاح خلال 30 يوما مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالانسحاب من مدن اليمن وتسليم السلاح خلال 30 يوما
طالب مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الاثنين، ميليشيات الحوثى بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح خلال 30 يوما، حسبما أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل منذ قليل.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ النقاط الخمس الواردة فى القرار الدولى 2216، كما طالب ميليشيات الحوثى والمخلوع بتسليم مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية، داعيا اليمنيين إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لوقف خروقات الهدنة.

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