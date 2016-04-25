مصرع وإصابة ثلاثة أفراد من النازحين بمعسكرات دارفور فى هجوم مسلح

>لقى اثنان من النازحين بمعسكرات دارفور، مصرعهما وأصيب ثالث بجراح خطيرة، فى عملية نهب نفذها أربعة مسلحون بمعسكر "دريج" للنازحين بمدينة نيالا-عاصمة ولاية جنوب دارفور-غرب السودان.

وقال مصدر مسئول بولاية جنوب دارفور- للموقع الإخبارى "سودان تربيون" اليوم الاثنين- إن المسلحين أطلقوا النار على ثلاثة من النازحين كانوا فى الطريق إلى المخيم، بعد رفضهم تسليم ممتلكاتهم الأمر الذى أدى لوفاة اثنين منهم فى الحال، بينما أصيب ثالثهم بجراح بالغة نقل على آثرها إلى مستشفى نيالا التعليمي، مضيفا أن الجناة لاذوا بالفرار.

وحمل ذوو الضحايا جثمانى القتيلين على أكتافهم لمقابلة والى الولاية، قبل أن تعترضهم الشرطة بالقرب من شرطة جمارك ولاية جنوب دارفور، وتمكنت من إقناعهم بان الوالى فى طريقه إلى مكان الحادث.

>وعبر الأهالى عن غضبهم من الحادث خاصة بعد فرار الجناة وعجز الأجهزة الأمنية،عن توقيفهم رغم انتشارها الكثيف بالشوارع الرئيسة ومداخل مدينة نيالا مشددين على ضرورة بسط الأمن والاستقرار حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وقال المسئول، إن تحقيق الأمن بالصورة المطلوبة لا يأتى إلا باكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لقوات الحركات المسلحة التى جنحت لخيار السلام بالإضافة إلى ضرورة بسط إجراءات ضبطية لأفراد الأجهزة النظامية.

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