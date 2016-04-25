بالصور.. حملة ليلية لتنظيف الأحياء وإزالة الإشغالات بقلين كفر الشيخ

شهدت شوارع وأحياء مدينة قلين، حملة نظافة بالتعاون والتنسيق بين مجلس مدينة قلين وأعضاء مؤسسة القادة بالأحياء وشوارع مدينة قلين، وإزالة الإشغالات.

وقال المهندس محمد مهران رئيس المركز والمدينة، خلال تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إن الحملات تشارك بها معدات مجلس المدينة، مؤكداً أن الحملات تأتى فى إطار الدفع بكل الجهود التنفيذيه والشعبية للتغلب على تكدس الأتربة وتراكمها الذى نتج عن الحفر لتوصيل خط الغاز الطبيعى بالمدينة.

وأضاف محمد السقا، مسئول المجلس القومى للقيادات الشبابية، إننا كشباب الحملة نتعاون مع المسئولين فى الحملات التى تخدم أهالى المدن والمراكز وليس الأمر مقتصر على مدينة قلين، فكل المسئولين بالمراكز والمدن ضمن المجلس المصرى للقيادات الشبابية حريص على مد يد العون ومحاربة الفساد.



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