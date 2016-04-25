أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملة ليلية لتنظيف الأحياء وإزالة الإشغالات بقلين كفر الشيخ

Google+ Print
بالصور.. حملة ليلية لتنظيف الأحياء وإزالة الإشغالات بقلين كفر الشيخ بالصور.. حملة ليلية لتنظيف الأحياء وإزالة الإشغالات بقلين كفر الشيخ
شهدت شوارع وأحياء مدينة قلين، حملة نظافة بالتعاون والتنسيق بين مجلس مدينة قلين وأعضاء مؤسسة القادة بالأحياء وشوارع مدينة قلين، وإزالة الإشغالات.

وقال المهندس محمد مهران رئيس المركز والمدينة، خلال تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إن الحملات تشارك بها معدات مجلس المدينة، مؤكداً أن الحملات تأتى فى إطار الدفع بكل الجهود التنفيذيه والشعبية للتغلب على تكدس الأتربة وتراكمها الذى نتج عن الحفر لتوصيل خط الغاز الطبيعى بالمدينة.

وأضاف محمد السقا، مسئول المجلس القومى للقيادات الشبابية، إننا كشباب الحملة نتعاون مع المسئولين فى الحملات التى تخدم أهالى المدن والمراكز وليس الأمر مقتصر على مدينة قلين، فكل المسئولين بالمراكز والمدن ضمن المجلس المصرى للقيادات الشبابية حريص على مد يد العون ومحاربة الفساد.


>حملة ليلية لتنظيف الأحياء (1)

حملة ليلية لتنظيف الأحياء (2)

حملة ليلية لتنظيف الأحياء (3)


>- ضبط دانة من مخلفات الحرب بحوزة عامل بكفر الشيخ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365