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الجو الأسرى المتوتر يعرض الأطفال لتعاطى المخدرات والإدمان فى الكبر

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الجو الأسرى المتوتر يعرض الأطفال لتعاطى المخدرات والإدمان فى الكبر الجو الأسرى المتوتر يعرض الأطفال لتعاطى المخدرات والإدمان فى الكبر
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الأطفال الذين يعيشون فى جو أسرى به توتر وقلق يكونون أكثر عرضة للاضطرابات الجسدية والعقلية، وقد يؤدى ذلك إلى لجوء بعض الأطفال فى الكبر إلى تعاطى المخدرات والإدمان، وذلك من أجل نسيان أيام الطفولة السيئة، مضيفا أنه إذا كان الآباء لا يبذلون جهدا كافيا لتوفير طفولة جيدة لأطفالهم فيجب أن يكونوا على علم بأنهم سيعانون من مشاكل نفسية يجب الانتباه لها.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال يميلون إلى كراهية والديهم، عندما يشاهدونهم يتشاجرون أثناء الطفولة، وأن المنزل الملىء بالتوتر والخوف يجعل الأطفال أقل نموا وسعادة، كما وجد أن بعض الأطفال الذين يعيشون فى منزل به مشاجرات بين الوالدين باستمرار يفشلون فى دراستهم.

وأكد التقرير أن الجو والمنزل الملىء بالفرح أمر ضرورى جدا يجب على الآباء تذكره، لأنه يؤثر على النمو والحالة النفسية للطفل، موضحا أنه لتجنب المشاكل الصحية والنفسية للطفل يجب تجنب المشاجرات والتوتر الدائم أمام الأطفال.


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