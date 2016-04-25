مجلس الشيوخ الأمريكي يحض «أوباما» على زيادة المساعدة العسكرية لإسرائيل

حضت غالبية كبرى من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة مشتركة اليوم الاثنين الرئيس باراك أوباما على زيادة المساعدة العسكرية الاميركية لاسرائيل، في وقت يجري التفاوض بين الحليفين على مذكرة اتفاق تعاون عسكري جديدة.

> وكتب 83 سناتورا يشكلون 80% من اعضاء مجلس الشيوخ، وبينهم 32 ديموقراطيا (من اصل 46) وجميع الجمهوريين تقريبا، في رسالتهم “اننا على استعداد لدعم اتفاق جديد معزز بصورة جوهرية، من اجل منح اسرائيل الموارد الضرورية للدفاع عن نفسها والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي”.

> وبين الموقعين على الرسالة حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية تيد كروز المرشح في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لتمثيل حزبه في السباق الى البيت الابيض. وفي المقابل، لم يوقعها السناتور المستقل بيرني ساندرز المرشح للانتخابات التمهيدية الديموقراطية.