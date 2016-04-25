أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنعين فى كفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 3.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنعين فى كفر الشيخ ضبط 3.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنعين فى كفر الشيخ
تمكنت مباحث بكفر الشيخ برئاسة الرائد إسلام البدوى، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، خلال حملة أمنية، من ضبط 3 أطنان ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمصنعين متخصصين فى صناعة الأسماك المدخنة بالمخالفة للوائح والاشتراطات الصحية، قبل بيعها فى الأسواق للمواطنين فى شم النسيم، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامه لتتولى التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للمقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام كل من "ف.ز"، 60 سنة، و"أ.س" 36 سنة بإدارة مصنعين لإنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة" عن طريق توفير أسماك الماكريل، ووضعها تحت أشعة الشمس، بالمخالفة للوائح والاشتراطات الصحية المخصصة لذلك.

وبتكثيف التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، تأكد من صحة ما ورد من معلومات، وتم شكليل حملة بقيادة رئيس مباحث التموين، ضمت شعبان داوود مفتش بمباحث التموين ومفتشين بيطريين.

وضبطت الحملة 3 أطنان ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل بيعها فى الأسواق، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

- بالصور.. أمن كفر الشيخ يضبط لحوما مذبوحة خارج السلخانة وأسماكا مملحة فاسدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد