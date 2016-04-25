ضبط 3.5 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنعين فى كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة الرائد إسلام البدوى، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، خلال حملة أمنية، من ضبط 3 أطنان ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمصنعين متخصصين فى صناعة الأسماك المدخنة بالمخالفة للوائح والاشتراطات الصحية، قبل بيعها فى الأسواق للمواطنين فى شم النسيم، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامه لتتولى التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للمقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام كل من "ف.ز"، 60 سنة، و"أ.س" 36 سنة بإدارة مصنعين لإنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة" عن طريق توفير أسماك الماكريل، ووضعها تحت أشعة الشمس، بالمخالفة للوائح والاشتراطات الصحية المخصصة لذلك.

وبتكثيف التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، تأكد من صحة ما ورد من معلومات، وتم شكليل حملة بقيادة رئيس مباحث التموين، ضمت شعبان داوود مفتش بمباحث التموين ومفتشين بيطريين.

وضبطت الحملة 3 أطنان ونصف رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل بيعها فى الأسواق، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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