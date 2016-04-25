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ضبط عاملين حاولا تهريب أموال وترامادول داخل برطمانات بمطار سوهاج

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ضبط عاملين حاولا تهريب أموال وترامادول داخل برطمانات بمطار سوهاج ضبط عاملين حاولا تهريب أموال وترامادول داخل برطمانات بمطار سوهاج
تمكن ضباط مباحث مطار سوهاج، برئاسة العقيد ثروت يحيى رئيس مباحث المطار، من ضبط "ك.ا.ا" بكالوريوس خدمة اجتماعية، مقيم بمركز سوهاج، وبحوزته مبلغ مالى من النقد المصرى، محاولا تهريبه داخل برطمان، وذلك أثناء سفره على رحلة أيركايرو، المتجهة إلى دولة الكويت، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما أسفرت الجهود، عن ضبط "ح.م.ع" عامل ومقيم بجرجا وبحوزته كمية من حبوب الترمادول المخدرة كان يخفيها داخل برطمان من السمن بقصد تهريبها والاتجار بها، وذلك أثناء سفره على رحلة طيران آيركايرو المتجهة إلى عمان.


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