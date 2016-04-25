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إيساف يحيى ذكرى تحرير سيناء بميدان سيدى جابر بالإسكندرية

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إيساف يحيى ذكرى تحرير سيناء بميدان سيدى جابر بالإسكندرية إيساف يحيى ذكرى تحرير سيناء بميدان سيدى جابر بالإسكندرية
أحيا الفنان إيساف حفل ذكرى تحرير سيناء الـ34 بميدان سيدى جابر، بمشاركة عشرات من المواطنين وأعضاء مجلس النواب، وحمل المواطنون أعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويشارك فى إحياء الحفل الفنان مصطفى محفوظ والفنان أحمد سعد ومحمد نور وشذا، فى فقرات متتالية.

وكثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط بميدان سيدى جابر لتأمين الاحتفالات، بينما تواجد عدد من عربات الإسعاف، وقوات الشرطة، التى حرصت على تسيير الحركة المرورية بشارع أبو قير.

يذكر أن الحفل ينظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية تحت رعاية النائب عمر الغنيمى نائب دائرة الرمل بالإسكندرية.


>- القوات المسلحة توزع الشيكولاتة على المواطنين بسيدى جابر

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