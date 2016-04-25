أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..سيدة تضع 4 توائم بمركز دار السلام بسوهاج

Google+ Print
بالصور..سيدة تضع 4 توائم بمركز دار السلام بسوهاج بالصور..سيدة تضع 4 توائم بمركز دار السلام بسوهاج
وضعت سيدة بمركز دار السلام بمحافظة بسوهاج 4 توائم فى إحدى العيادات الخاصة، 3 ذكور وأنثى ويتمتعون بحالة صحية جيدة.

التوائم (1)

وقال الدكتور خالد رشوان استشاري النساء والتوليد بمستشفى دار السلام بسوهاج، إنه قام بتوليد السيدة عن طريق إجراء عملية قيصرية لها، مشيرا إلى أن السيدة كان حملها طبيعيا وليس بعملية حقن مجهرى.

التوائم (2)

فيما قال الدكتور عبدالحميد زغلول استشاري الأطفال بمستشفى دار السلام المركزي والذي تابع حالة التوائم، إن صحتهم جيدة وأوزانهم طبيعية تترواح ما بين كيلو و600 جرام وحتى 2 كيلو ونصف.


>- سيدة تضع مولوداً بـ 4 أسنان فى ولادة نادرة بمستشفى سوهاج التعليمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365