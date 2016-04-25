بالصور..سيدة تضع 4 توائم بمركز دار السلام بسوهاج

وضعت سيدة بمركز دار السلام بمحافظة بسوهاج 4 توائم فى إحدى العيادات الخاصة، 3 ذكور وأنثى ويتمتعون بحالة صحية جيدة.

وقال الدكتور خالد رشوان استشاري النساء والتوليد بمستشفى دار السلام بسوهاج، إنه قام بتوليد السيدة عن طريق إجراء عملية قيصرية لها، مشيرا إلى أن السيدة كان حملها طبيعيا وليس بعملية حقن مجهرى.

فيما قال الدكتور عبدالحميد زغلول استشاري الأطفال بمستشفى دار السلام المركزي والذي تابع حالة التوائم، إن صحتهم جيدة وأوزانهم طبيعية تترواح ما بين كيلو و600 جرام وحتى 2 كيلو ونصف.

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