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القبض على هارب من تنفيذ السجن 10 سنوات فى جناية مخدرات بمطروح

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القبض على هارب من تنفيذ السجن 10 سنوات فى جناية مخدرات بمطروح القبض على هارب من تنفيذ السجن 10 سنوات فى جناية مخدرات بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى، اليوم الاثنين، من القبض على هارب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات فى جناية مخدرات بالعلمين.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً مساء الاثنين، بضبط " يسرى ح م " - 43 سنة، حداد، مقيم بمطروح- المطلوب التنفيذ عليه فى القضية جنايات العلمين مخدرات، والمقضى فيها بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحكوم عليه وعرضه على النيابة العامة.


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