ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين السبعة فى حادث انقلاب سيارة أجرة كبوت - مساء اليوم - على الطريق السريع مصر أسوان، بناحية سلوا التابعة لدائرة مركزكوم أمبو شمال محافظة أسوان.

استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى، " محمد النوبى" - 48 سنة - و"مصطفى جبريل "- 17سنة، و" صابر محمود "- 22 سنة- و"عماد شنودة "- 55 سنة - و"يوسف حامد" - 54 سنة - و"أحمد إسماعيل" - 30 سنة - تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وخدوش وجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

كما استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى "بدرى صالح"- 20 سنة - مصابا بكسر فى الحوض وتم تحويله على الفور لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العناية الطبية، وحالة جميع المصابين مستقرة.

- إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو بأسوان

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