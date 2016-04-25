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ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو

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ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو
حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين السبعة فى حادث انقلاب سيارة أجرة كبوت - مساء اليوم - على الطريق السريع أسوان، بناحية سلوا التابعة لدائرة مركزكوم أمبو شمال محافظة أسوان.

استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى، " محمد النوبى" - 48 سنة - و"مصطفى جبريل "- 17سنة، و" صابر محمود "- 22 سنة- و"عماد شنودة "- 55 سنة - و"يوسف حامد" - 54 سنة - و"أحمد إسماعيل" - 30 سنة - تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وخدوش وجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

كما استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى "بدرى صالح"- 20 سنة - مصابا بكسر فى الحوض وتم تحويله على الفور لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العناية الطبية، وحالة جميع المصابين مستقرة.


>- إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بكوم أمبو بأسوان
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