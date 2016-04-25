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الأربعاء المقبل.. التعاون الخليجي يبحث في الرياض مواجهة «داعش» و «حزب الله»

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الأربعاء المقبل.. التعاون الخليجي يبحث في الرياض مواجهة «داعش» و «حزب الله» الأربعاء المقبل.. التعاون الخليجي يبحث في الرياض مواجهة «داعش» و «حزب الله»

وزراء الداخلية الخليجيون – أرشيفية

يبحث وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد غد الأربعاء ملفات أمنية عدة تهم الأمن الخليجي واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، من أبرزها مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية سواء تنظيم «داعش» أو خلايا «حزب الله»، إضافة إلى ملفات أخرى مختلفة تمس المجالات الأمنية المشتركة بين دول التعاون.
> ويرأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض اليوم (الإثنين) للإعداد والتحضير للاجتماع التشاوري الـ17 لوزراء الداخلية الخليجيين.

 

ووفق ما ذكرت صحيفة عكاظ ، سيناقش الاجتماع التحضيري الذي سيعقد اليوم للاجتماع التشاوري الـ17 لوزراء الداخلية الخليجيين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مختلف المجالات الأمنية المشتركة، إضافة إلى بحث المستجدات الأمنية التي تهم الدول الأعضاء، تمهيداً لرفع ما يتم التوصل إليه إلى وزراء الداخلية.

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