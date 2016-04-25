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خدعوك فقالوا.. تجنب تناول الحلوى يمنع الإصابة بمرض السكر ويتحكم فيه

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خدعوك فقالوا.. تجنب تناول الحلوى يمنع الإصابة بمرض السكر ويتحكم فيه خدعوك فقالوا.. تجنب تناول الحلوى يمنع الإصابة بمرض السكر ويتحكم فيه
يعتقد الكثير من الأشخاص أن الامتناع عن تناول الحلوى والسكريات هى الحل الأمثل لمنع الإصابة بمرض السكر أوالتحكم فى مستواه.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أنه من الاعتقادات الخاطئة إمكانية الوقاية من مرض السكر أو التحكم فى مستواه بالدم للمرضى يكون بالامتناع عن تناول الأطعمة السكرية فقط، لكن إذا كنت تحاول السيطرة على مرض السكر فيجب أن تحدث تغييرا فى نمط حياتك ونظامك الغذائى.

وتابع التقرير أن السيطرة على تناول السكريات وحدها لا يمنع مرض السكر، وأن الحل الأمثل لمنع مرض السكر والتحكم فى مستواه بالدم هو الحفاظ على وزن صحى، والامتناع عن تناول الكثير من الكربوهيدرات، وتغيير نمط الحياة باتباع نظام غذائى صحى وممارسة النشاط البدنى بانتظام.

وأضاف التقرير أنه يمكن منع مرض السكر عن طريق وضع خطة لتناول الطعام، لأنه لا يمكن منع الإصابة بمرض السكر حتى إذا كنت تمتنع عن الحلوى، ويمكن تحقيق سيطرة أفضل على نسبة السكر فى الدم، من خلال تقليل أنواع معينة من الأطعمة التى تتسبب فى ارتفاعه كالكربوهيدرات، لذا فمن الأفضل التحكم فى تناولها والإكثار من البروتينات والخضروات والفاكهة.

وأكد التقرير ضرورة تجنب الاستهلاك غير المبرر من الأطعمة التى تحتوى على قيمة غذائية قليلة، وينتج عنها ارتفاع بمستوى السكر فى الدم، ومن الأفضل الإكثار من الأغذية الصحية فى نظامك الغذائى للسيطرة على المرض.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأبحاث أثبتت أن ارتفاع مستوى السكر فى الدم ينتج عن تناول بعض الأطعمة النشوية كالبطاطس والخبز الأبيض والمكرونة، التى تسبب ارتفاعا خطيرا فى مستوى السكر بالدم، ويجب التحكم فى مستوى الكربوهيدرات واختيار الأطعمة المفيدة للصحة، وذلك للتحكم فى مستوى السكر.

السكر ليس مرضا قاتلا ولكنه اضطراب فى التمثيل الغذائى يمكن السيطرة عليه
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