جامعة أسوان تحتفل باليوم الثقاقي الصيني​ لعام 2016​

مراسل – ONA:

احتفلت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة، باليوم الثقافي الصيني لعام 2016، بمقر الجامعة بصحاري.

بحضور الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ونظم الحفل قسم اللغة الصينية بكلية الألسن، وتحت رعاية المكتب التعليمي بسفارة الصين بالقاهرة.

وبحضور ممثل السفارة الصينية الدكتورة تيان لولو المستشارة التعليمية والدكتور خاي لين المستشار السياسي والدكتور وانغ دونغ لينغ والدكتور جين خوالي.

وخلال الاحتفالية تحدث الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية الألسن عن قسم اللغة الصينية ودعم المستشارة الثقافي بالسفارة الصينية للقسم.

وأضافت الدكتورة “لولو” سعيدة بحضورها داخل جامعة أسوان، والتي أصبحت من أهم الجامعات المصرية التي تهتم بدراسة اللغة الصينية داخل كلياتها ونعمل على تفعيل كل الأنشطة الثقافية في كافة المجالات بجامعة أسوان.

وأشار الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة بأن هذا الاحتفال يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين على مرور العلاقات المشتركة بين الصين ومصر وتعد مصر من أول الدول بالشرق الأوسط تعاونًا مع الصين.

كما أضاف الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس الجامعة، أن ‘‘جامعة أسوان تسعى دائمًا لجلب كل ماهو جديد في مجال التعليم والثقافة التي تفيد طلابنا ونضع أمامنا مستقبل الجامعة وربطها بمختلف الشعوب من خلال دراسة لغات هذه الدول بأقسام كلية الألسن بالجامعة’’.