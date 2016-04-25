لقاء "قصر الشرق" بجدة و"مازيراتي"

تعاونت شركة تقنية السيارات السريعة المحدودة "فاست"، المستورد الرسمي لسيارات "مازيراتي" الرياضية الفخمة بالسعودية مع فندق "والدورف آستوريا جدة – قصر الشرق" المترف، لتوفير تجربة تنقّل على متن سيارات "مازيراتي" لكل من يحجز مكاناً في أحد أجنحة الفندق أو مطعم "آرومي" الإيطالي الفخم. يشمل هذا العرض المستمر لغاية الثامن من مايو/أيار، خدمات نقل وإيصال الزائرين من وإلى أي مكان يختارونه في مدينة جدّة وجوارها أو مطار الملك عبد العزيز الدولي.

يشتهر فندق "والدورف آستوريا" بتجارب القيادة التي يوفّرها لنزلائه حول العالم. في هذا الإطار، يتمتع فرع "قصر الشرق" بجدة بموقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة من مطار الملك عبد العزيز. وهو يحظى بإطلالة خلّابة على ساحل البحر الأحمر المذهل بالقرب من المناطق الإسلامية، مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويحضن الفندق مطعم "آرومي" الإيطالي الفخم، حيث يعدّ أمهر الطهاة العالميين الأطباق الإيطالية الأشهى!

تبدأ تجربة الزائر لفندق "والدورف آستوريا جدة – قصر الشرق"، سواء كانت رغبته التلذذ بالمأكولات الإيطالية في مطعم "آرومي"، أو الاستمتاع بتجربة الإقامة في الفندق، بالتنسيق مع متخصّصي "مازيراتي" بالسعودية لتحديد الزمان والمكان الذي يرغب فيه الانتقال، وما يسبق ذلك من تحضير للتأكد من التفاصيل المطلوبة قبل وصوله الفندق. ومنذ لحظة وصوله، سرعان ما يتم الترحيب به وضمان تحقيق متطلباته، وصولاً إلى مستويات الراحة والاسترخاء.