ريال مدريد يبدأ تدريب أطفال فلسطنيين

بدء نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تدريب مجموعة أطفال الفلسطينيين قرب مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع مشترك بين النادي الإسباني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الذي انطلق عام 2011، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

والذي يهدف المشروع إلى تكوين مدربين محترفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشمل التدريب هذا العام إعداد 20 مدربًا من كافة أنحاء الضفة الغربية، وكان من المفترض أن ينضم إليهم مدربون آخرون من قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت منحهم تراخيص السفر إلى الضفة.

وجرى تقسيم المدربين إلى مجموعات، وبدأوا بتطبيق التمارين التي تجمع بين ألعاب رياضية والمعلومات العامة، مثل الركض أوسؤال مجموعة مؤلفة من 20 طفلًا يرتدون قمصان ريال مدريد عن فوائد الغذاء المتوازن.

وتقول لوسيا مارتينيز من الأونروا: ‘‘إن المشروع يسلط الضوء على حقيقة أن هؤلاء الأطفال يشعرون بالتوتر. وهم يعانون من القلق بسبب الوضع في مخيمات اللاجئين و في غزة’’.

ومن جانبه أشار دافيد جيل شابادو، المسؤول التقني عن البرامج التدريبية في ريال مدريد إلى أن النادي الملكي: ‘‘يرغب في نقل أساليبه التي اختبرها بالفعل في أكثر من 70 دولة في العالم’’.