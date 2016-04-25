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بالفيديو.. الجزائر: لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات

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بالفيديو.. الجزائر: لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات بالفيديو.. الجزائر: لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات

وزير الاتصال الجزائري

أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات مضيفا أن تسامح الدولة “له خطوط حمراء لا ينبغي تخطيها”.

و صرح الوزير على هامش ندوة حول أخلاقيات مهنة الصحافة انه “لا يمكن إنشاء أي قناة تلفزيونية أو إذاعية بدون موافقة السلطات حيث أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة جدا إلا أن هذا التسامح له خطوط حمراء لا يجب تخطيها”، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

و عن سؤال حول منح الاعتماد للقنوات الجزائرية ذات الخاضعة للقانون الأجنبي أوضح السيد قرين انه سيتم في “الوقت المناسب” “منح” ترددات (عددها الآن 13) مضيفا أن “سلطة الضبط هي المعنية بتحديد القنوات التلفزيونية التي تستجيب لدفتر الشروط”.

وأشار قرين إلى أن القنوات الخمس التي تم اعتمادها قد حققت “قفزة نوعية” منذ إنشائها.

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