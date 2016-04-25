نقوش على حجر نادر تكشف لغز أولى حضارات إيطاليا

أعلن علماء آثار في إيطاليا إن آثار نقش نادر على حجر اكتشف قرب مدينة فلورنسا قد يساعد في فك ألغاز الحضارة “الإتروسكانية”، التي تعد أولى الحضارات في إيطاليا.

وازدهر الإتروسكانيون في وسط إيطاليا قبل 2500 عام، لكن حضارتهم ولغتهم اندمجت في الإمبراطورية الرومانية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ولأصحاب هذه الحضارة مقابر مهيبة وأواني مصنوعة من الفخار وتماثيل، إلا أن لا يوجد أي وثائق لهم، الأمر الذي لا يوفر أدلة كثيرة على أسلوب معيشتهم اليومية.

وقال جريجوري واردن، أستاذ في الآثار، كان فريقه ينقب المنطقة لمدة 20 عامًا قبل الاكتشاف: ‘‘إنه حلم أي خبير في الحضارة الإتروسكانية أن يكتشف شيئًا مثل هذا’’، مضيفًا أنه يبدو أنه نص مقدس قد يكشف لنا أجزاء من معتقدات الإتروسكانيين”.