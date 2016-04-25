أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أوباما وقادة أوروبيون يحثون أطراف الصراع السورى على احترام الهدنة

Google+ Print
أوباما وقادة أوروبيون يحثون أطراف الصراع السورى على احترام الهدنة أوباما وقادة أوروبيون يحثون أطراف الصراع السورى على احترام الهدنة
قال البيت الأبيض فى بيان إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا دعوا اليوم الاثنين أطراف الحرب السورية إلى احترام اتفاق وقف الأعمال القتالية والعمل على نجاح مباحثات السلام.

وقال البيت الأبيض بعد اجتماع للزعماء الخمسة فى هانوفر بألمانيا "دعوا جميع الأطراف لاحترام وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والمساهمة فى نجاح مباحثات جنيف بشأن الانتقال السياسى.

"دعوا أيضا من يملكون نفوذا على أطراف الصراع للضغط عليهم للامتناع عن أى أفعال من شأنها تعريض اتفاق وقف الأعمال القتالية ومباحثات السلام للخطر."

وأضاف البيان أن القادة اتفقوا أيضا على "الحاجة الشديدة والملحة" لمساعدة ليبيا فى تنمية اقتصادها وتطوير قدرات قطاعها الأمنى للتصدى للتهديد الذى يشكله تنظيم داعش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365