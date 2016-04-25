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الأمم المتحدة: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية «مقلقة للغاية»

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الأمم المتحدة: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية «مقلقة للغاية» الأمم المتحدة: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية «مقلقة للغاية»

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة – صورة من أرشيف رويترز.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك،  إن تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة التي أجرتها كوريا الشمالية “مقلقة للغاية” وإن المنظمة الدولية تحث بيونجيانج على “التوقف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.”

وقالت كوريا الشمالية، إن التجربة الصاروخية التي أجرتها يوم السبت الماضي حققت “نجاحا باهرا” ووفرت لها “وسيلة أخرى لشن هجوم نووي قوي.”

وشجب مجلس الأمن التجربة يوم السبت وعبر عن قلقه العميق من أن تساعد مثل هذه الأنشطة كوريا الشمالية على تطوير لنظم إطلاق أسلحة نووية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أحدث حلقات سلسلة من مظاهر استعراض القوة العسكرية من جانب كوريا الشمالية بدأت في يناير بإجراء تجربة نووية رابعة وكان من بينها إطلاق صاروخ بعيد المدى بعد ذلك بشهر.

وأججت التجارب التوتر في شبه الجزيرة الكورية وأغضبت الصين حليفة كوريا الشمالية. وفي مارس الماضي فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة قاسية على كوريا الشمالية لزيادة احتياجها للمال الذي يلزمها لبرنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وقال دوجاريك للصحفيين إن التجربة الصاروخية “تثير الكثير من القلق لأنها تشكل خرقا آخر لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.”

وأضاف “سنطالب كوريا الشمالية بالتوقف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.”

 

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